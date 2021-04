Stephenville High School district track results

Stephenville Empire-Tribune

• Varsity Girls Team Results: 1. Stephenville, 226.33; Brownwood, 140; 3. Glen Rose, 102; 4. Gatesville, 81.33; 5. Lampasas, 64.33

• Varsity Boys Team Results: 1. Stephenville, 171; 2. Lampasas, 166; 3. Brownwood, 128; 4. Gatesville, 108; 5. Glen Rose, 41

*Top 4 in each event qualify for the regional meet

– Finals Results (Stephenville only)

• Girls 100 meters: 1. Cameron, Victoria, 12.43; 3. McClendon, Alexandrea, 13.60

• Boys 100 meters: 2. Howard-Smith, Jayden, 11.86; 6. Fletcher, 12.15

• Girls 200 meters; 1. Cameron, Victoria, 25.23; 6. McClendon, Alexandrea, 28.60

• Boys 200 meters: 1. Rountree, Gavin, 23.24; 5. Fletcher, Adrian, 24.36

• Girls 400 meters: 2. Rodriguez, Amiah, 1:01.26; 8. Caduque, Presley, 1:08.24

• Boys 400 meters: 5. Keith, Hayden, 53.59

• Girls 100 hurdles: 1. Johnson, K’Ce, 16.48; 5. Richards, Lila, 17.88; Leinhauser, Livi, 18.31

• Girls 300 hurdles: 1. Matthews, Jaylee, 47.44; 3. Richards, Lila, 50.99; 4. Leinhauser, Livi, 51.19

• Girls 800 meters: 8. Groseclose, Jalynn, 2:40.36

• Boys 800 meters: 3. Loyola, Alex, 2:08.24; 5. Guatam, Rojish, 2:10.70; 6. Esquivel, Jabez, 2:12.70

• Girls 1600 meters: 6. Otero, Marisa, 6:14.19

• Boys 1600 meters: 3. Pack, Mitchell, 4:54.46; 5. Juarez, Eduardo, 4:58.85; 7. Guatam, Rojish, 5:15.17

• Girls 3200 meters: 4. Otero, Marisa, 14:00.05; 7. Loyola, Yesenia, 14:30.68

• Boys 3200 meters: 3. Pack, Mitchell, 11:08.87; 4. Juarez, Eduardo, 11:40.28

• Girls 4x100: 1. Weyers, Reese; Rodriguez, Amiah; Johnson K’Ce; Cameron, Victoria, 49.82

• Boys 4x100: 2. Fletcher, Adrian; Philips, Kason; Foster Christopher; Rountree, Gavin, 44.55

• Girls 4x200: 1. Weyers, Reese; Withers, Landri; McClendon, Alexandrea; Johnson K’Ce, 1:49.67

• Boys 4x200: 1. Eakin, Coy; Lambert, Ryder; Foster, Christopher; Rountree, Gavin, 1:33.02

• Girls 4x400: 1. Weyers, Reese, Matthews, Jaylee; Coffee, Kennedy; Rodriguez, Amiah, 4:08.82

• Boys 4x400: 2. Foster, Christopher; Eakin, Coy; Loyola, Alex; Lambert, Ryder, 3:31.02

• Girls High Jump: 2. McClendon, Alexandrea, 4-10; 3. Decker, Allie, 4-10; 4. Withers, Landri, 4-8

• Boys High Jump: 1. Garcia, Brayden, 6-0; 2. Lambert, Ryder, 5-10

• Girls Pole Vault: 1. Mills, Kiedra, 9-6; 4. Salyards, Karsen, 8-6

• Boys Pole Vault: 2. Kirbo, Ben, 12-0

• Girls Long Jump: 1. Withers, Landri, 17-04.75; 3. Leinhauser, Livi, 16-06.50

• Boys Long Jump: 3. Fletcher, Adrian, 20-00.75

• Girls Triple Jump: 3. Leinhauser, Livi, 35-00

• Boys Triple Jump: 4. Howard-Smith, Jayden, 39-05.50; 5. Garcia, Brayden, 39-02.50; 6. Hoelscher, Hayden, 38-10

• Girls Discus: 1. Matthews, Jaylee, 133-05; Giddings, Emma; 102-04; 4. McKinney, Kallyn, 92-03

• Boys Discus: 3. Brister, Creece; 138-06; 7. Davis, LOgan, 128-04; 8. Chavarria, Zach, 116-00

• Girls Shot Put: 1. Durant, Maddie, 35-02.75; 2. Estrada, Diana, 35-01.50; 5. McKinney, Sally, 30-01.50

• Boys Shot Put: 1. McKinney, Carson, 43-11.75