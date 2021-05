SHS Class of 2021 to graduate Friday

E-T staff report

Members of the Stephenville High School Class of 2021 are ready to don caps and gowns as they prepare for their final goodbye.

Commencement is scheduled for 8 p.m. Friday at Tarleton State University's Memorial Stadium in Stephenville.

According to school officials, tickets are not required to attend the outdoor event.

However, in the event of inclement weather the ceremony will be moved inside TSU's Wisdom Gymnasium, for which tickets would be required. Each graduating senior will receive 11 tickets to give to family and friends.

Valedictorian for the Class of 2021 is Madison Lynn Nation and salutatorian is William Kyle Styron.

Two hundred and eighteen seniors comprise the graduating Stephenville High School Class of 2021. They are:

• Colton Daniel Accomazzo

• Alexus Destiny Adams

• Zoey Mishelle Adams

• Jorge Aguilar

• Jose Luis Aguilar III

• Jose Teodoro Aguilar

• Savana Alane Akins

• Kimberly Susan Arpin

• Ryan Max Atchison

• Jonathan Avalos

• Saul Avalos

• Remington JC Back

• Harrison Michael Barkley

• Sesar Rey Barreras

• Felisa Barron

• Luke Alan Barry

• Colt Hunter Bays

• Paden Cole Benham

• Henry Samuel Betz

• Jordan Lane Beyer

• Jasmine Lee Black

• Tyra Kaylene Boudreaux

• Kevin Wayne Bowery

• Ella Joy Brown

• Noah Ethan Bryant

• Olivia Jean Burrows

• Mikayla Dale Bush

• Austyn Layne Carothers

• Jace Andrew Carrillo

• Cali Saige Carter

• Claira Dawn Caskey

• Valor Izak Castillo

• Cade McCoy Castleberry

• Maria Nayeli Castro

• Matthew Anthony Cerda

• Natalia Lizette Cerros

• Kiley Breanne Chaplin

• Miguel Angel Chavez, Jr.

• Ansley Mackenzie Chick

• Briana Danielle Kingdon Clark

• Joshua Grayson Collins

• Jackson Wade Curtis

• Mia Nicole Davila

• Cade Lee Davis

• Ty Leonard Davis

• Jennifer Deanda

• Allie Grace Decker

• Bryson Kade Dill

• Pipper Kisstan Dobbs

• Case Trent Dunavant

• Landon James Dyches

• Abby Brooke Eberhart

• Austin Chase Eckert

• Emma Sterling Elliott

• Aidan Moises Espinoza

• Diana Paulina Estrada

• Kacie Dee Everett

• Preston Michael Finegan

• Adrian Quavon Fletcher

• Jacob Matthew Foster

• Heath Langston Frisina

• Sadey Marie Fronterhouse

• Camilo Galicia , Jr.

• Blanca Nelly Garcia

• Brayden Skyler Garcia

• Alanya Gonzales

• Andrew Joseph Gonzalez

• Randy Lee Gordon

• Hannah Lyn Gresham

• Jaydi D'Lynn Griffin

• Tristan Russell Hanna

• Abigail Tobias Harrison

• Taylor Daily Hefner

• Tyler Kelvin Heller

• Kesley Kristine Henson

• Diego Hernandez, Jr.

• Haley Renae Herrera

• Ryan Nolan Hess

• Ellie Ann Hodgen

• Hayden Jacob Hoelscher

• Saige Michelle Hoggatt

• Chaazlyn Kye Horan

• Levi Danny Horner

• Cheyenne America Howard

• Jayden Anthony Howard

• Charles Edward Hughes

• Josue Ibarra Gonzalez

• Humberto Islas

• Adyson Tolle Jergins

• Steven Arron Jimenez

• Dylan James Jones

• Gabrian Juarez

• Abhiru Kirti Kafley

• Bailey Anne Kammerer

• Leslie Marie Kozok

• Chloe Beth Krause

• Grayce Nicole Kysor

• Chinmayee Lalgondar

• Dominick Robert Lascano

• Atisha Ann Diane Lee

• Olivia Jane Leinhauser

• Cristian Allan Linan

• Grace Elizabeth Lowrance

• Fatima Adriana Loyola

• Josue Angel Lumbreras

• Destiny Danielle Luna

• Diego Alejandro Luna

• Kenna Jo Luttrell

• Jerod Tyler McCann

• Tanner Dane McCarley

• Alexandrea Lee McClendon

• Jackson Thomas McGowan

• Maggie Kay McGregor

• Katie Coralee McIrvin

• Megan Brooke McKeehan

• Carson Lee McKinney

• Leona Francis Meador

• Vianca Medina Tamayo

• Alexia Andrea Melendres

• Andrea Marie Meraz

• Kedron Avery Mercer

• Damian Jaziah Meza

• Cody Thomas Miller

• Erin Kelly Miller

• Ethan William Mills

• Flor Jissel Moncada

• Adrian Montano

• Jennifer Marie Montero

• Brenda Rojas Morales

• Miguel Angel Moreno

• Willson Trace Morrison

• Nathaniel V Morrow

• Brady David Morton

• Brittney Aura Moser

• Gabriella Rene Mullins

• Meagan Alyssa Murry

• Madison Lynn Nation

• Paul Thanh Nguyen

• Isaiah Christian Noriega

• Kelvin Andrew Ong

• Molly Adele Orr

• Daniel Osornio

• Sebastian Pacheco

• Trinity Estelle Pack

• Mace Griffin Parham

• Jared Owen Parsons

• Madelynne Gail Perry

• Kason Ray Philips

• Lauren Lynn Pope

• Meagan Grace Prescott

• Melissa Jordan Ramos

• Sofia Adriana Ramos

• Chandler Dean Ramsey

• Joseph Eli Ratliff

• Brittany Alicemae Reed

• Ruth Madison Reeves

• Marisol Reyes

• Savannah Maria Rhodes

• Chassidy Lynn Richards

• Zoe Breanne Richards

• Angelica Rivas

• Leslie Sinai Rivera

• Kylie Jewel Roberts

• Britta Leann Robertson

• Paulina Michelle Rodriguez, Jr.

• Alexia Alana Rodriquez

• Alex Xavier Rogers

• Eduardo Rojas

• Leslie Ann Teresa Romero

• Anna Camille Ronck

• Lukas Fermin Rosales

• Gavin Scott Rountree

• Hunter Kenneth Rudloff

• Daniel Ruiz

• Cullin Daniel Rumsey

• Xzavier Saldana-Catarina

• Maya Raquel Saldivar

• Karsen Jane Salyards

• Sandra Sanchez

• Carly Makayla Sanders

• Allyson Sandy

• Kimberly Alyss Santos

• Kason Heath Seider

• Valeria Michel Sena-Villarreal

• Rachel Eryn Shelton

• Jesus Oziel Silva

• Damien Laen Simon

• Peyton Jean Skinner

• Jeremiah Steffan Smith

• Noelia Soto

• Reese Adele Sperry

• James Ray Strickland

• William Kyle Styron

• Alejandro Tamayo

• Julian Tamayo

• Alijhea Nathinal Taylor

• Wyatt Daniel Tevis

• Jadira Alejandra Tinajero

• Kaida Raqael Tomlinson

• James Grayson Traweek

• Brady Luke Tuggle

• Nirjal Raj Upadhayay

• Esmae Meagan Velsen

• Danna Paola Villarreal Lopez

• Vicky Vy Vu

• Colt Dillon Wakefield

• Kayli Marie Walker

• Laine Isabella Watson

• Emily Lauren Wehnert

• Morgan Callie Ellen Wells

• Lane Lorne West

• Emily Alyssa Whitworth

• Akira Renee Wilborn

• Taylor Lee Williams

• Jade Michelle Wilson

• Lauren Rayleigh Wysong

• Abigail Brooke Young

• Fernanda Danae Zavala