100 Meters

Lawton Rikel, Canyon;10.79

David Morgan, New Deal;10.81

Daniel Garland, Frenship;10.89

Jaykob Hernandez, WT High;10.91

Blair Conwright, Coronado;11.01

Brandon White, Tascosa;11.06

Luke Latimer, Childress;11.15

Wyatt Henry, Sunray;11.18

Braden Durst, Panhandle;11.20

Ayden Rogers, Hale Center;11.20

200 Meters

Daniel Garland, Frenship;22.15

Josue Torres Lopez, Tascosa;22.43

Daemian Gray, Tascosa;22.49

Danny Gilbreath, Tascosa;22.62

Kyle Basaldua,Tulia;22.71

Hesston Marshall, Wheeler;22.71

Louis Ortiz, Dumas;22.75

Shawn Kelly, Tulia;22.82

Ismael Jiminez, Booker;22.96

Luis Ortiz, Perryton;23.00

400 Meters



Cooper Newsome, Amarillo High;48.83

Damonze Woods, Amarillo High;49.69

Adan Soliz, Tascosa;51.13

Kaden Hutton, Tascosa;51.14

Brayden Ridgeway, Tascosa;51.43

Max Rowley, Frenship;51.52

Nikolas Merritt-Voels, Lubbock High;51.67

Adan Soliz, Tascosa;52.14

Jackson Davis, Happy;52.27

John Holcomb, Wellington;52.37

800 Meters

Cooper Newsome, Amarillo High;1:54.49

Eric Zamora, Tascosa;1:55.27

Abdirizak Ibrahim, Palo Duro;2:01.05

Fernando Borunda, Perryton;2:01.71

Demitrius Guerrero, Tascosa;2:01.93

Beana Sebastiao, Canyon;2:03.83

Zimri Ramos, Monterey;2:04.95

Mauricio Villanueva, Tascosa;2:05.16

Jaden Dominguez, Canyon;2:05.38

Kat Tang, Palo Duro, Palo Duro;2:06.08

1,600 Meters

Jace Sanchez, Dimmitt;4:35.19

Isaac Alonzo, Lubbock High;4:39.55

Demetrius Guerrero, Tascosa;4:43.31

Sam Ashley, Canyon;4:44.0

Ryan Robinson, Boys Ranch;4:44.92

Bryce Betzen, Randall;4:47.90

Berry Cox, Amarillo High;4:48.38

Dorion Estrada, Dumas;4:48.43

Xavier Soto, Dumas;4:49.60

Erik Zamora, Tascosa;4:50.97

3,200 Meters

Jace Sanchez, Dimmitt;9:56.89

Berry Cox;Amarillo High;9:59.68

Demetrius Guerrero, Tascosa;10:00.32

Sam Ashley, Canyon;10:03.09

Ryan Robinson, Boys Ranch;10:04.17

Isaac Alonzo, Lubbock High;10:04.73

Abdirizak Ibrahim, Palo Duro;10:09.52

Kaden Navarrete, Tascosa;10:10.47

Isaac McGill, Amarillo High;10:12.50

Joseph Clarke, Tascosa;10:18.97

110-Meter Hurdles

Gavin Diaz, Palo Duro;14.95

Bill Koetting, Canadian;15.30

Imari Jones, Coronado;15.31

Konnor Hoerman, Abernathy;15.37

Logan Harris, Wheeler;15.38

Joseph Martinez, Tascosa;15.39

Denver Talley, Amarillo High;15.46

Cooper Scott, Frenship;15.52

Alec Roc, Caprock;15.58

Cade Swinburn, Tulia;15.86

300-Meter Hurdles

Trey Thomas, Amarillo High;39.65

Gavin Diaz, Palo Duro;39.66

Cooper Scott, Frenship;39.71

Joseph Martinez, Tascosa;40.83

Lucas Creery, Tascosa;40.90

Logan Harris, Wheeler,40.91

Carlos Rodellegas, Caprock;41.46

Luke Papay, Randall;41.77

Evan Newkirk, Amarillo High;41.95

Gage Freeman, White Deer;41.97

Griffin Brosowski, Perryton;41.97

400-Meter Relay

Tascosa;41.97

Frenship;42.55

Tulia;42.80

Amarillo High;42.83

New Deal;43.32

Randall;43.32

Canyon;43.32

Monterey;43.50

WT High;43.54

Coronado;43.67

800-Meter Relay

Frenship;1:29.82

Amarillo High;1:30.24

Monterey;1:30.28

Coronado;1:30.34

Tascosa;1:30.43

Tulia;1:30.95

Randall;1:31.55

Dumas;1:32.12

New Deal;1:32.48

Canyon;1:33.02

1,600-Meter Relay

Amarillo High;3:23.29

Tascosa;3:25.75

Frenship;3:29.74

Monterey;3:31.43

Canyon;3:31.99

Caprock;3:32.38

Perryton;3:32.62

Canadian;3:35.44

New Deal;3:37.10

Sunray;3:37.12

High Jump

Robert Trevizo, Farwell;6-4

Lucas Creery, Tascosa;6-4

Kendall Dunn, New Deal;6-4

Caleb Welborn, Coronado;6-4

De'Quadrick Butler, Monterey;6-4

Jackson Davis, Happy;6-2

Jamal Butler, Clarendon;6-2

Bill Koetting, Canadian;6-2

Abraham Bonilla, Spearman;6-2

Long Jump

Blake Bedwell, Amarillo High;21-11 1/2

Daemian Gray, Tascosa;21-11

Blair Cartwright, Coronado;21-8

Daniel Garland, Frenship;21-3

Mason Mooney, White Deer;21-0

Justin Gipson, Sanford-Fritch;20-4 1/2

David Morgan, New Deal;20-3

Jarron Giles, Pampa;20-2 1/2

Christian Everhart, Tascosa;20-2 1/4

Lupe Soltero, Highland Park;20-2

Triple Jump

Jackson Davis, Happy;43-7 1/2

Beau Baker, Amarillo High;43-5 3/4

Ali Kodi, Palo Duro;43-4 1/2

Daemian Gray, Tascosa;43-2 3/4

Imari Jones, Coronado;43-2 1/4

Darin Mendez, Coronado;42-7 1/2

Graham Folkner, Tascosa;42-0 1/4

Keaton Parker, Amarillo High;41-5 3/4

Bennie Anderson, Tascosa;41-0 1/2

Kendall Dunn, New Deal;41-0 1/4

Pole Vault

Jayton Sharber-Acosta, Caprock;14-0

Brantley Hudson, Amarillo High;13-6

Blake Gray, Borger;13-6

Eric Grassell, Bushland;13-0

Brantley Hudson, Amarillo High;13-0

Justin Bressler, Happy;13-0

Trevor Clawson, Randall;13-0

Fabian Llamas, Caprock;13-0

Aaron Trevizo;Tascosa;13-0

Davis Lemert, Tascosa;12-6

Discus

Rhett Pennington, Canadian;160-1

Thomas Rodriguez, Abernathy;158-9

DJ Davis, Coronado;152-3

Bryson Dailey, Abernathy;150-4

Bret Gilbert, Amarillo High;150-2

Mitch Murray, Tascosa;144-8 1/2

Noah Laurent, Bushland;144-2

Eric Baca, Hereford;139-11 1/2

Jaden Zerby, Sunray;136-3

Miles Keith, Abernathy;135-10

Shot Put

Randall Campbell, Tascosa;50-8

Trevon Williams, Borger;49-8 1/2

Thomas Rodriguez, Abernathy;48-11

Jon Tucker, WT High;47-5 1/2

Tanner Wilson, Canyon;46-11

Dillon Wright, Shamrock;45-11

Mitch Murray, Tascosa;45-9 1/2

Rhet Pennington, Canadian;45-7

Coy Hammit, Adrian;45-5

Isiah Carrasco, Caprock;45-2

Editor's Note: For updates, or corrections, please send an email to sports@amarillo.com attention Kale Steed or call 806-345-3315.