Hereford 28, Plainview 7

Hereford 7 7 14 0 - 28

Plainview 0 7 0 0 - 7

First Quarter

H - Xavier Gonzalez 17 run (Luis Loya kick)

Second Quarter

H - Sebastian Grajeda 11 run (Luis Loya kick), 9:14

P - Peyton McNutt 82 run (PAT good), 1:29

Third Quarter

H - Xavier Gonzalez 2 run (Luis Loya kick), 3:29

H - Britt Cave 2 run (Luis Loya kick), 00:56

Hereford Plainview

First Downs 24 7

Rush 285 115

Pass 157 63

Total 442 178

C-A-I 11-15-0 3-10-0

Punts 1-39.0 6-24.0 avg

Fumbles - lost 2-2 2-1

Penalties 3-15 4-20

Frenship 35, Randall 10

Frenship 7 7 14 7 - 35

Randall 0 3 0 7 - 10

Frenship Randall

First Downs 15 6

Rush 68

Pass 229 114

Total 282

C-A-I 22-32-2 10-24-0

Fumbles - lost 0-0 0-0

Penalties 6-60 8-80

River Road 47, Sanford-Fritch 0

River Road 14 6 14 13 - 47

Sanford-Fritch 0 0 0 0 - 0

First Quarter

RR - Rolan Smith 18 run (two-point conversion attempt failed)

RR - Brandon Belcher 78 run (two-point conversion)

Second Quarter

RR - Brandon Belcher 13 run (kick failed)

Third Quarter

RR - Talen Carter 13 pass from Lance Welps (Ricardo Puente kick)

RR - Rolan Smith 4 run (Ricardo Puente kick)

Fourth Quarter

RR - Dylan Frye 1 run (kick failed)

RR - Dylan Frye 15 run (Ricardo Puente kick)

Wellington 60, Panhandle 41

Wellington 6 14 32 8 - 60

Panhandle 14 7 12 8 - 41

First Quarter

W - Jaden Combs 30 run (two-point conversion attempt failed), 9:44

P - Zach Wood 10 pass from Wes Jones (Gage Hackett kick), 4:56

W - Houston Heck 8 yard run (Gage Hackett kick), 3:26

Second Quarter

W - Creed Riley 26 pass from Marc Ramirez (Marc Ramirez two-point conversion run), 8:09

P - Jayse Edwards 10 pass from Wes Jones (Gage Hackett kick), 3:31

W - Creed Riley 14 pass from Creighton Killian (Marc Ramirez two-point conversion run), 00:04

Third Quarter

W - John Holcomb 59 run (John Holcomb two-point conversion run), 11:43

W - John Holcomb 22 run (Jaden Combs two-point conversion run), 8:21

P - Houston Heck 11 run (kick failed), 7:41

W - John Holcomb 41 run (John Holcomb two-point conversion run), 6:12

P - Zach Wood 27 pass from Wes Jones (kick failed), 5:08

W - Mason Folk 10 run (Grant Field two-point conversion run), 00:12

Fourth Quarter

P - Zion Mercer 18 pass from Wes Jones (Wes Jones two-point conversion run), 6:31

W - John Holcomb 27 run (John Holcomb two-point conversion), 00:01

Wellington Panhandle

First Downs 23 30

Rush 421 205

Pass 88 298

Total 509 503

C-A-I 5-9-1 23-33-1

Punts 1-62 0

Fumbles - lost 1-1 1-1

Penalties 9-60 9-60

Friona 39, Dalhart 35

McLean 45, Lefors 0

Stratford 39, Hamlin 6

Stratford 6 26 0 6 - 6

Hamlin 0 0 0 4 - 39



S - Iuden Romero 8 run (Publio Rayez kick fail)

S - Abraham Villegez 2 run (Publio kick fail)

S - Iuden R. 25 interception return (Publio kick fail)

S - Cody Rinne 90 pass from Publio (Publio kick fail)

S - Iuden 4 run (Publio kick fail)

S - Iuden 10 run (Publio fail)

H - #6 6 yd. pass(kick fail)



Stratford Hamlin

First downs: 23 8

Rushing: 195 36

Passing: 220 99

Total yards: 415 135

C-A-I: 19/20/2 9/19/2

Punts: 1/45 6

Penalties /yards lost: 2/15 6/16





Pampa 40, Perryton 14

Pampa 14 19 0 7 - 40

Perryton 0 0 0 14 - 14



Pam - Kaleb Caldwell 1 run (Eric Hernandez)

Pam - Cornelious Landers 3 run (Hernandez kick)

Pam - Caldwell 28 pass Jack Studabaker (Hernandez Kick)

Pam - Hernandez 34 field goal

Pam - Hernandez 37 field goal

Pam - Caldwell 8 run (Kick failed)

Pam - Fumble recovery 30 (Hernandez Kick)

Per - Brayden Kalaska 6 run (Kenny Ramirez)

Per - Cyler Ferger 26 pass Ethan Curl (Ramirez Kick)



Pampa Perryton



First downs: 13 11

Rushing: 99 104

Passing: 261 119

Total yards: 360 293

C-A-I: 21/37/0 11/24/1

Punts: 4/36 6/35

Penalties /yards lost: 6/55 8/99







Bushland 49, Levelland 26

Bushland 14 14 14 7 - 49

Levelland 0 14 6 6 - 26



B - Ethan Fuentes 5 run (Baylor Gillispie kick)

B - David Russell 9 run (Baylor Gillispie kick)

L - Isaiah Salazar 53 (Kick blocked)

B - Coleman Junell 20 run (Baylor Gillispie kick)

B - Jared Thomas 27 pass to Jackson Espe (Baylor Gillispie kick)

L - Bryant White 38 pass to Isaiah Salazar (Two point conversion pass from Bryant White to Hunter Littlefield)

B - Jared Thomas 13 pass to Jake Orcutt (Baylor Gillispie kick)

L - Isaiah Salazar 24 (Two point conversion no goof)

B - Jared Thomas 17 pass to Jake Orcutt (Baylor Gillispie kick)

B - Jared Thomas 4 run (Baylor Gillispie kick)

L - Isaiah Salazar 4 run (Two point conversion no good)



Bushland Levelland



First downs: 28 14

Rushing: 245 177

Passing: 129 149

Total yards: 440 326

C-A-I: 16/19/1 13/33/1

Punts: 3/35.3 7/32.3

Fumbles lost: 1/1 1/1

Penalties /yards lost: 5/50 10/110



Vega 40, Sunray 7

Vega 6 14 0 20 - 40

Sunray 0 0 7 0 - 7



V - Riley Tieman 16 run (kick failed)

V - Carson Kirkland 18 run (Brady Tieman Kick)

V - Brady Tieman 2 pass from Kirkland (Brady Tieman Kick)

S - Tate Debord 5 run (Jorge Hermosillo Kick)

V - Cameron Tanek 15 pass from Kirkland (Brady Tieman Kick)

V - Jackson Neelley 61 pass from Kirkland (Brady Tieman Kick)

V - Brady Tieman 69 run (kick failed)



Vega Sunray

First downs: 14 8

Rushing: 198 135

Passing: 157 24

Total yards: 355 159

C-A-I: 10/15/0 2/8/1

Punts: 2/42 4/27

Fumbles lost: 2/1 3/2

Penalties /yards lost: 9/90 6/70